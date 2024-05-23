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АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ № 1 без буторфанола, №1 - Одесса (125850) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
366,10
Экономия: -10,98 грн
355,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
366,10
Экономия: -10,98 грн
355,12 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
367,80
Экономия: -11,03 грн
356,77 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
367,70
Экономия: -11,03 грн
356,67 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (2)
366,10
Экономия: -10,98 грн
355,12 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
369,00
Экономия: -11,07 грн
357,93 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
366,10
Экономия: -10,98 грн
355,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белогородка, ул. Строительная, 19
Всего: упаковка (1)
366,10
Экономия: -10,98 грн
355,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
Всего: упаковка (1)
367,40
Экономия: -11,02 грн
356,38 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
Всего: упаковка (1)
366,10
Экономия: -10,98 грн
355,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (1)
367,40
Экономия: -11,02 грн
356,38 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
367,70
Экономия: -11,03 грн
356,67 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
366,10
Экономия: -10,98 грн
355,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (1)
367,80
Экономия: -11,03 грн
356,77 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
366,10
Экономия: -10,98 грн
355,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
Всего: упаковка (8)
367,40
Экономия: -11,02 грн
356,38 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бережанская, 22
Всего: упаковка (1)
367,40
Экономия: -11,02 грн
356,38 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92-А
Всего: упаковка (1)
366,10
Экономия: -10,98 грн
355,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
Всего: упаковка (1)
366,10
Экономия: -10,98 грн
355,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (1)
367,85
Экономия: -11,04 грн
356,81 грн