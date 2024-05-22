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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 5 см х 5 м телесный адгезивный, №1 - Киев (458258) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
118,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (2)
125,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (8)
125,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
124,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
118,50 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
120,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
118,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
125,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
128,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 09 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
118,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
118,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
118,50 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (2)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
118,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
118,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
118,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
118,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
118,50 грн