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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 5 см х 5 м розовый адгезивный, №1 - Киев (298641) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 09 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (2)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (2)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (1)
160,00
Экономия: -44,31 грн
115,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булгакова, 13
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн