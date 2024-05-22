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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 5 см х 5 м синий адгезивный, №1 - Киев (298640) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
118,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
109,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (9)
126,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
109,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (12)
126,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
118,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
121,13 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
118,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
126,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 09 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
160,00
Экономия: -44,31 грн
115,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
118,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
116,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
118,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
118,60 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -48,01 грн
115,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
118,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
109,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
118,60 грн