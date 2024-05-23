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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м, №1 - Одесса (295767) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
68,48
Экономия: -8,63 грн
59,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
70,99
Экономия: -16,15 грн
54,84 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
64,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Болград, ул. Варненская, 24
Всего: упаковка (2)
57,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 77-А
Всего: упаковка (1)
75,31
Экономия: -20,47 грн
54,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Карбышева, 3-А
Всего: упаковка (2)
61,79 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
72,00
Экономия: -18,00 грн
54,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
63,36
Экономия: -7,11 грн
56,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (1)
75,74
Экономия: -20,90 грн
54,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (2)
64,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
Всего: упаковка (1)
65,90
Экономия: -11,06 грн
54,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
Всего: упаковка (1)
61,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
Всего: упаковка (2)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (1)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 27
Всего: упаковка (1)
63,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 13
Всего: упаковка (2)
61,75 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
68,35
Экономия: -8,61 грн
59,74 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (2)
68,46
Экономия: -3,82 грн
64,64 грн