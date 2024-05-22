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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м, №1 - Киев (295767) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
61,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
62,30 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
61,74 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (2)
68,46
Экономия: -3,82 грн
64,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (4)
65,34 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
68,35
Экономия: -8,61 грн
59,74 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (2)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (2)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (2)
61,70 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
Всего: упаковка (2)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
Всего: упаковка (4)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (1)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
78,60 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 27
Всего: упаковка (1)
63,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 13
Всего: упаковка (2)
61,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
Всего: упаковка (1)
61,45 грн