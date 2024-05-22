Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2,5 м, №1 - Киев (295764) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
45,80
Экономия: -14,50 грн
31,30 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
36,92
Экономия: -4,65 грн
32,27 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (2)
45,80
Экономия: -14,50 грн
31,30 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (2)
34,89
Экономия: -2,62 грн
32,27 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
Всего: упаковка (2)
45,80
Экономия: -14,50 грн
31,30 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 2-В
Всего: упаковка (1)
45,80
Экономия: -14,50 грн
31,30 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 5
Всего: упаковка (1)
45,80
Экономия: -14,50 грн
31,30 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (2)
45,80
Экономия: -14,50 грн
31,30 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (2)
45,80
Экономия: -14,50 грн
31,30 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
Всего: упаковка (2)
45,80
Экономия: -14,50 грн
31,30 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лятошинского, 24
Всего: упаковка (1)
45,80
Экономия: -14,50 грн
31,30 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
45,80
Экономия: -14,50 грн
31,30 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Свободы, 22
Всего: упаковка (3)
45,80
Экономия: -14,50 грн
31,30 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
Всего: упаковка (3)
45,80
Экономия: -14,50 грн
31,30 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Зодчих, 50
Всего: упаковка (2)
45,80
Экономия: -14,50 грн
31,30 грн
В городе Киев больше нет предложений с препаратом
В других городах больше нет предложений с препаратом