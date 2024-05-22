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POXCLIN ОХЛАЖДАЮЩИЙ МУСС 100 мл, №1 - Львов (641925) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
628,99
Экономия: -169,26 грн
459,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
475,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
480,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (2)
532,99
Экономия: -73,26 грн
459,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
475,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (2)
480,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
576,95
Экономия: -17,31 грн
559,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
462,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
450,72 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Широкая, 66
Всего: упаковка (2)
607,99
Экономия: -148,26 грн
459,73 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Патона, 2/7
Всего: упаковка (1)
498,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 21-А
Всего: упаковка (1)
589,99
Экономия: -130,26 грн
459,73 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Винники, ул. Винная Гора, 5
Всего: упаковка (2)
530,99
Экономия: -71,26 грн
459,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Жолква, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (1)
549,99
Экономия: -90,26 грн
459,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 10 мин
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
524,29 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Рава-Русская, ул. Грушевского Михаила, 2
Всего: упаковка (1)
586,99
Экономия: -127,26 грн
459,73 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/2
Всего: упаковка (2)
523,99
Экономия: -64,26 грн
459,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Стуса Василия, 19
Всего: упаковка (2)
541,99
Экономия: -82,26 грн
459,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
570,99
Экономия: -111,26 грн
459,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Стрый, ул. Вокзальная, 7-А
Всего: упаковка (1)
554,99
Экономия: -95,26 грн
459,73 грн