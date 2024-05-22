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POXCLIN ОХЛАЖДАЮЩИЙ МУСС 100 мл, №1 - Киев (641925) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
452,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
515,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
550,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
543,99
Экономия: -84,26 грн
459,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (1)
435,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (1)
466,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (2)
544,99
Экономия: -85,26 грн
459,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
567,99
Экономия: -108,26 грн
459,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Карела Чапека, 4
Всего: упаковка (1)
475,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (1)
475,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 16-Б
Всего: упаковка (1)
547,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
475,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (2)
462,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 16
Всего: упаковка (1)
475,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 48/2
Всего: упаковка (1)
448,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 40 мин
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (1)
576,40
Экономия: -123,80 грн
452,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 5
Всего: упаковка (1)
475,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
462,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бучмы Амвросия, 6-А
Всего: упаковка (2)
565,99
Экономия: -106,26 грн
459,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
Всего: упаковка (2)
448,60 грн