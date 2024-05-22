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POXCLIN ОХЛАЖДАЮЩИЙ МУСС 100 мл, №1 - Харьков (641925) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
507,99
Экономия: -48,26 грн
459,73 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
539,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
540,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Героев Труда, 22-А
Всего: упаковка (1)
545,40 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 17:30
Дергачи, перек. Сумской шлях / Золочевский путь, 1/2
Всего: упаковка (2)
423,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
525,65 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (2)
475,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Головко, 15
Всего: упаковка (1)
448,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (3)
448,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (2)
480,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 76
Всего: упаковка (3)
448,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (1)
475,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 66
Всего: упаковка (2)
475,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Европейская, 147
Всего: упаковка (2)
475,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 4-Н
Всего: упаковка (1)
448,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 35
Всего: упаковка (1)
475,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Мира, 30
Всего: упаковка (1)
523,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Харьковская, 32
Всего: упаковка (1)
475,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
462,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Великие Сорочинцы, пл. Краснопольская, 2
Всего: упаковка (2)
543,02 грн