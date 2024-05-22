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POXCLIN ОХЛАЖДАЮЩИЙ МУСС 100 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (641925) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
545,99
Экономия: -86,26 грн
459,73 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (1)
471,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
602,00
Экономия: -83,00 грн
519,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (1)
602,00
Экономия: -83,00 грн
519,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
486,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
486,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
486,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
486,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
486,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
486,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
486,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
568,00
Экономия: -114,00 грн
454,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
486,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
486,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
486,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
486,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
486,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
486,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
486,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
486,80 грн