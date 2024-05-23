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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6002, эластичный размер S, №1 - Одесса (567034) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
Всего: упаковка (1)
427,87
Экономия: -6,80 грн
421,07 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1-Б
Всего: упаковка (1)
317,97 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
Всего: упаковка (1)
302,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 22
Всего: упаковка (1)
447,78 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Деражня, ул. Майдан Привокзальный, 1/1
Всего: упаковка (1)
447,18 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (1)
428,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Русская, 255-Б
Всего: упаковка (1)
445,16
Экономия: -1,45 грн
443,71 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 31
Всего: упаковка (1)
444,00
Экономия: -0,67 грн
443,33 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Соборная, 8
Всего: упаковка (1)
448,21
Экономия: -3,70 грн
444,51 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
443,89
Экономия: -2,46 грн
441,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (1)
389,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Куты, пл. Шевченко Тараса, 8
Всего: упаковка (1)
445,42
Экономия: -0,48 грн
444,94 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
449,57 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 61
Всего: упаковка (1)
449,61 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Делятин, ул. 16-го Июля, 299
Всего: упаковка (2)
446,84 грн