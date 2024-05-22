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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6002, эластичный размер S, №1 - Киев (567034) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
449,36 грн
В других городах:
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (1)
389,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
Всего: упаковка (1)
302,83 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 51 мин
Деражня, ул. Майдан Привокзальный, 1/1
Всего: упаковка (1)
448,95
Экономия: -5,76 грн
443,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1-Б
Всего: упаковка (1)
317,97 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 51 мин
Хмельницкий, ул. Соборная, 8
Всего: упаковка (1)
448,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
Всего: упаковка (1)
424,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 51 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 51 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Мазепы, 28
Всего: упаковка (1)
444,01 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
442,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 51 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (1)
428,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 22
Всего: упаковка (1)
447,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Русская, 255-Б
Всего: упаковка (1)
448,34 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 31
Всего: упаковка (1)
447,15
Экономия: -3,40 грн
443,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 51 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
407,97 грн