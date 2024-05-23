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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6002, эластичный размер M, №1 - Запорожье (503058) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
498,62
Экономия: -89,72 грн
408,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
487,77
Экономия: -41,27 грн
446,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 56 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
498,06
Экономия: -63,61 грн
434,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
435,69
Экономия: -37,84 грн
397,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
425,10
Экономия: -41,72 грн
383,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
501,73
Экономия: -66,06 грн
435,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
494,58
Экономия: -53,02 грн
441,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
499,71
Экономия: -99,12 грн
400,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
445,03
Экономия: -44,29 грн
400,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
485,32
Экономия: -64,04 грн
421,28 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
508,41
Экономия: -67,73 грн
440,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
471,34
Экономия: -74,44 грн
396,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
493,88
Экономия: -52,32 грн
441,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
492,75
Экономия: -42,32 грн
450,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
501,51
Экономия: -46,46 грн
455,05 грн