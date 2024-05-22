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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6002, эластичный размер M, №1 - Львов (503058) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
443,23 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
428,31 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
458,80
Экономия: -23,13 грн
435,67 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 43 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 43 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
429,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
495,19
Экономия: -52,92 грн
442,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 43 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
429,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (2)
429,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
498,91
Экономия: -42,07 грн
456,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 43 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 43 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
429,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (2)
429,00 грн