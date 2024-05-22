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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6002, эластичный размер M, №1 - Харьков (503058) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
445,34
Экономия: -49,93 грн
395,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
492,48
Экономия: -54,30 грн
438,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
495,02
Экономия: -50,23 грн
444,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (5)
503,19
Экономия: -74,01 грн
429,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
499,39
Экономия: -88,95 грн
410,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
492,33
Экономия: -73,09 грн
419,24 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
426,76
Экономия: -40,49 грн
386,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
425,23
Экономия: -28,89 грн
396,34 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
485,95
Экономия: -51,53 грн
434,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
505,52
Экономия: -56,42 грн
449,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
489,98
Экономия: -79,67 грн
410,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
486,78
Экономия: -44,34 грн
442,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
488,52
Экономия: -63,64 грн
424,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
435,22
Экономия: -47,04 грн
388,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
431,76
Экономия: -37,99 грн
393,77 грн