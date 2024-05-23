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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6002, эластичный размер L, №1 - Запорожье (503057) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
498,62
Экономия: -173,56 грн
325,06 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
487,95
Экономия: -132,38 грн
355,57 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 56 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
507,40
Экономия: -77,15 грн
430,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
432,59
Экономия: -100,50 грн
332,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
484,95
Экономия: -156,41 грн
328,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
503,86
Экономия: -153,83 грн
350,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
499,52
Экономия: -143,91 грн
355,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
445,03
Экономия: -94,72 грн
350,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
485,13
Экономия: -162,57 грн
322,56 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 56 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
450,74
Экономия: -100,43 грн
350,31 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
475,36
Экономия: -154,69 грн
320,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
469,10
Экономия: -118,79 грн
350,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
503,14
Экономия: -152,83 грн
350,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
501,99
Экономия: -167,04 грн
334,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
501,51
Экономия: -151,30 грн
350,21 грн