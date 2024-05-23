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D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик, №20 - Одесса (684318) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
322,95 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
Всего: упаковка (1)
329,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
322,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
Всего: упаковка (1)
344,42 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: упаковка (1)
330,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
Всего: порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения (16)
417,88
Экономия: -75,66 грн
342,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
400,67
Экономия: -54,87 грн
345,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: пакетик (10)
312,49 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1), пакетик (12)
330,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
Всего: упаковка (1)
446,99
Экономия: -83,99 грн
363,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
Всего: упаковка (1)
371,70
Экономия: -29,70 грн
342,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения (10)
391,59
Экономия: -45,03 грн
346,56 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
395,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
395,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
395,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
395,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
395,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
395,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
395,90 грн