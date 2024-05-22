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D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик, №20 - Львов (684318) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения (18)
394,60
Экономия: -40,76 грн
353,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: пакетик (11)
325,33 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
382,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: пакетик (9)
324,88 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 26 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения (10)
407,99
Экономия: -44,99 грн
363,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения (11)
484,99
Экономия: -121,99 грн
363,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: пакетик (14)
328,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
407,99
Экономия: -44,99 грн
363,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), пакетик (13)
409,85
Экономия: -43,80 грн
366,05 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения (11)
324,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения (16)
492,99
Экономия: -129,99 грн
363,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения (17)
380,99
Экономия: -17,99 грн
363,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения (9)
452,99
Экономия: -89,99 грн
363,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: пакетик (15)
330,63 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
Всего: порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения (15)
369,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: пакетик (5)
350,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
Всего: порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения (8)
335,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (1)
341,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
328,96 грн