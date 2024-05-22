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D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик, №20 - Киев (684318) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4), пакетик (4)
430,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
451,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения (10)
478,99
Экономия: -115,99 грн
363,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
397,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: пакетик (10)
346,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
334,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения (10)
446,84
Экономия: -81,93 грн
364,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (1)
455,99
Экономия: -92,99 грн
363,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2), пакетик (18)
430,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
468,99
Экономия: -105,99 грн
363,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (1)
330,27 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
Всего: упаковка (2)
330,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
Всего: пакетик (19)
346,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: пакетик (9)
358,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1), пакетик (14)
431,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 40
Всего: упаковка (1), пакетик (6)
330,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: пакетик (12)
330,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
330,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (1)
330,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения (9)
365,41 грн