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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2022, размер 5 серый "Евро", эластичный, №1 - Одесса (476134) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (2)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
845,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
845,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
Всего: упаковка (1)
833,00 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
845,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Бородино, ул. Лесная, 9-А
Всего: упаковка (2)
845,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (1)
851,35 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (1)
742,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
939,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
Всего: упаковка (1)
946,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (1)
950,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 7
Всего: упаковка (2)
901,00
Экономия: -262,20 грн
638,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
944,57 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 37
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 35
Всего: упаковка (2)
901,00
Экономия: -262,20 грн
638,80 грн