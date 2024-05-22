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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2022, размер 5 серый "Евро", эластичный, №1 - Киев (476134) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
943,87 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
946,22 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
948,48 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (2)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Еленовская, 34
Всего: упаковка (2)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
943,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
943,64 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
950,09 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
945,59 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (1)
949,71 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Кирилловская, 122/1
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Броварской, 17
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
949,47 грн