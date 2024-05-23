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БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ 5001, лево- и правосторонний размер XL/XXL, №1 - Запорожье (494786) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
697,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
794,64
Экономия: -76,16 грн
718,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
813,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
811,61
Экономия: -86,56 грн
725,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
948,10
Экономия: -88,14 грн
859,96 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ромны, ул. Соборная, 9
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
Всего: упаковка (1)
947,74
Экономия: -126,18 грн
821,56 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается через 57 мин
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
768,00
Экономия: -23,04 грн
744,96 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (1)
802,00
Экономия: -24,06 грн
777,94 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бар, ул. Каштановая, 11
Всего: упаковка (1)
785,99
Экономия: -74,40 грн
711,59 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 8
Всего: упаковка (1)
807,99
Экономия: -96,40 грн
711,59 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Теофиполь, пл. Кооперативная, 6
Всего: упаковка (1)
816,99
Экономия: -105,40 грн
711,59 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
843,59
Экономия: -3,57 грн
840,02 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (1)
790,99
Экономия: -79,40 грн
711,59 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
850,85 грн