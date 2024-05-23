Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи противогрыжевыеБАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ 5001, лево- и правосторонний размер XL/XXL, №1 - Одесса (494786) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
794,64
Экономия: -76,16 грн
718,48 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
697,64 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бар, ул. Каштановая, 11
Всего: упаковка (1)
785,99
Экономия: -74,40 грн
711,59 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 8
Всего: упаковка (1)
807,99
Экономия: -96,40 грн
711,59 грн
Свк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (1)
802,00
Экономия: -24,06 грн
777,94 грн
Авк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
768,00
Экономия: -23,04 грн
744,96 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
850,42 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Теофиполь, пл. Кооперативная, 6
Всего: упаковка (1)
816,99
Экономия: -105,40 грн
711,59 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (1)
790,99
Экономия: -79,40 грн
711,59 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ромны, ул. Соборная, 9
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-В
Всего: упаковка (1)
853,38 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
948,10
Экономия: -88,14 грн
859,96 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 46-А
Всего: упаковка (1)
854,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
Всего: упаковка (1)
947,74
Экономия: -126,18 грн
821,56 грн