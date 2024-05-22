К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено

В других городах:

Ощад аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18 Всего: упаковка (1) 782,99 Экономия: -71,40 грн 711,59 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Самбор, пл. Рынок, 36 Всего: упаковка (2) 853,07 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Самбор, пл. Рынок, 5 Всего: упаковка (1) 853,32 Экономия: -2,06 грн 851,26 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется через 14 мин График работы Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А Всего: упаковка (1) 739,50 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-В Всего: упаковка (1) 849,39 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14 Всего: упаковка (1) 790,99 Экономия: -79,40 грн 711,59 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 46-А Всего: упаковка (1) 846,81 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Дубно, ул. Галицкого Данила, 1 Всего: упаковка (1) 842,42 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чортков, ул. Бандеры Степана, 11 Всего: упаковка (1) 847,50 Экономия: -5,83 грн 841,67 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Теофиполь, пл. Кооперативная, 6 Всего: упаковка (1) 816,99 Экономия: -105,40 грн 711,59 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31 Всего: упаковка (1) 739,50 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Новая Ушица, ул. Подольская, 8 Всего: упаковка (1) 807,99 Экономия: -96,40 грн 711,59 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бар, ул. Каштановая, 11 Всего: упаковка (1) 785,99 Экономия: -74,40 грн 711,59 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хмельник, просп. Свободы, 13 Всего: упаковка (1) 802,00 Экономия: -24,06 грн 777,94 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Бердичев, ул. Европейская, 128 Всего: упаковка (1) 768,00 Экономия: -23,04 грн 744,96 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Лесной, 25 Всего: упаковка (1) 739,50 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, просп. Победы, 18 Всего: упаковка (1) 947,74 Экономия: -126,18 грн 821,56 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14 Всего: упаковка (1) 794,64 Экономия: -76,16 грн 718,48 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ромны, ул. Соборная, 9 Всего: упаковка (1) 739,50 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б Всего: упаковка (1) 739,50 грн Забронировать