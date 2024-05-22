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БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ 5001, лево- и правосторонний размер XL/XXL, №1 - Харьков (494786) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
813,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
811,61
Экономия: -86,56 грн
725,05 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 17:50
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Всего: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
Всего: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
Всего: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
Всего: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
753,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
948,10
Экономия: -88,14 грн
859,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ромны, ул. Соборная, 9
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
697,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
794,64
Экономия: -76,16 грн
718,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
Всего: упаковка (1)
947,74
Экономия: -126,18 грн
821,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-Д
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
768,00
Экономия: -23,04 грн
744,96 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (1)
802,00
Экономия: -24,06 грн
777,94 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Бар, ул. Каштановая, 11
Всего: упаковка (1)
785,99
Экономия: -74,40 грн
711,59 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 8
Всего: упаковка (1)
807,99
Экономия: -96,40 грн
711,59 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Теофиполь, пл. Кооперативная, 6
Всего: упаковка (1)
816,99
Экономия: -105,40 грн
711,59 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
851,43 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
852,94 грн