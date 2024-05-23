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БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ 5001, лево- и правосторонний размер M/L, №1 - Одесса (494785) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
943,34
Экономия: -50,36 грн
892,98 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
852,80
Экономия: -13,09 грн
839,71 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (1)
846,75 грн
Семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
847,27
Экономия: -3,60 грн
843,67 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
844,33
Экономия: -5,17 грн
839,16 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
Всего: упаковка (1)
848,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
937,18
Экономия: -104,92 грн
832,26 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
Всего: упаковка (1)
848,37 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
845,42
Экономия: -1,74 грн
843,68 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
839,56 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
Всего: упаковка (1)
854,37 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: упаковка (1)
842,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Всего: упаковка (1)
850,42 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (1)
843,82
Экономия: -4,26 грн
839,56 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
846,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
852,60 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
Всего: упаковка (1)
849,01 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
847,86
Экономия: -1,90 грн
845,96 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всего: упаковка (2)
839,44
Экономия: -1,89 грн
837,55 грн