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БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ 5001, лево- и правосторонний размер M/L, №1 - Киев (494785) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
849,47
Экономия: -5,00 грн
844,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
854,12 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
848,72 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
850,90 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Вишневое, ул. Кузьмы Скрябина, 25
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (1)
776,48 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
852,27
Экономия: -13,15 грн
839,12 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
846,12 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (1)
853,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
847,16 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
853,01
Экономия: -8,37 грн
844,64 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
Всего: упаковка (1)
852,76 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
768,00
Экономия: -23,04 грн
744,96 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (2)
768,00
Экономия: -23,04 грн
744,96 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 52 мин
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
851,85
Экономия: -3,21 грн
848,64 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 52 мин
Овруч, ул. Шевченко Тараса, 47
Всего: упаковка (1)
853,21 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
854,08 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
844,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 52 мин
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (1)
854,02
Экономия: -7,24 грн
846,78 грн