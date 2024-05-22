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БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ 5001, лево- и правосторонний размер M/L, №1 - Харьков (494785) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
808,81
Экономия: -86,27 грн
722,54 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
948,10
Экономия: -88,14 грн
859,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
931,91
Экономия: -121,08 грн
810,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Першотравенск, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
629,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
951,31
Экономия: -95,82 грн
855,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
940,78
Экономия: -140,65 грн
800,13 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
931,85
Экономия: -71,89 грн
859,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
Всего: упаковка (1)
739,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Всего: упаковка (1)
850,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
937,18
Экономия: -104,92 грн
832,26 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (1)
846,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
848,76
Экономия: -6,20 грн
842,56 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
852,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
842,62 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
845,98
Экономия: -2,99 грн
842,99 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
850,23
Экономия: -6,38 грн
843,85 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
854,44 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
843,81
Экономия: -6,23 грн
837,58 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
852,02 грн