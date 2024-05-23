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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 2 (351) универсальный, бежевый, №1 - Запорожье (444024) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
593,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
722,47
Экономия: -130,00 грн
592,47 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
706,74
Экономия: -59,79 грн
646,95 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
593,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
593,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
593,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
721,38
Экономия: -92,14 грн
629,24 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
593,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
704,77
Экономия: -61,22 грн
643,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
658,93
Экономия: -57,07 грн
601,86 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
593,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
593,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
671,76
Экономия: -69,90 грн
601,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
723,77
Экономия: -138,79 грн
584,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
664,04
Экономия: -62,18 грн
601,86 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
593,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
702,93
Экономия: -92,75 грн
610,18 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
593,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
593,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 58 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
663,40
Экономия: -61,54 грн
601,86 грн