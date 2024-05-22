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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 1 (351) универсальный, бежевый, №1 - Киев (444023) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
561,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
561,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
561,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
658,86
Экономия: -20,24 грн
638,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
561,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
676,81
Экономия: -119,29 грн
557,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
669,34
Экономия: -86,92 грн
582,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
706,33
Экономия: -111,82 грн
594,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
561,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
561,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
561,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
561,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
706,88
Экономия: -96,70 грн
610,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
714,37
Экономия: -82,40 грн
631,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
709,53
Экономия: -28,34 грн
681,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
561,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
673,49
Экономия: -75,10 грн
598,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
561,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
561,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
677,38
Экономия: -38,76 грн
638,62 грн