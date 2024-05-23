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БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ 5011, унифицированный размер XS/S, люкс, №1 - Одесса (169426) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
976,53
Экономия: -169,17 грн
807,36 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
899,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (3)
886,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
886,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (1)
725,03 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 12
Всего: упаковка (1)
886,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
872,86
Экономия: -93,31 грн
779,55 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
701,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
659,12 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 19/1
Всего: упаковка (1)
886,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Спортивная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
886,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
899,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
899,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
Всего: упаковка (1)
659,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Еланец, ул. Соборная, 123
Всего: упаковка (1)
768,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 30/47
Всего: упаковка (1)
725,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
Всего: упаковка (1)
725,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Братское, ул. Воронина, 39
Всего: упаковка (1)
659,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Авраамовская, 57/2
Всего: упаковка (1)
965,16
Экономия: -59,39 грн
905,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, пл. Свободы, 40
Всего: упаковка (1)
768,60 грн