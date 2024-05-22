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БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ 5011, унифицированный размер XS/S, люкс, №1 - Львов (169426) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
977,74
Экономия: -104,49 грн
873,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
991,75
Экономия: -81,38 грн
910,37 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1)
659,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
615,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, ул. Лемковская, 28/1
Всего: упаковка (1)
659,12 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
907,99
Экономия: -175,86 грн
732,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
956,72
Экономия: -54,67 грн
902,05 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 36
Всего: упаковка (3)
797,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Весенняя, 2-Б
Всего: упаковка (1)
883,12 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Борислав, ул. Поток, 12
Всего: упаковка (1)
550,49
Экономия: -1,91 грн
548,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 62
Всего: упаковка (1)
659,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
977,37
Экономия: -58,65 грн
918,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
659,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
976,81
Экономия: -71,08 грн
905,73 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
Всего: упаковка (2)
975,61
Экономия: -69,88 грн
905,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 15 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
698,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
Всего: упаковка (2)
806,42
Экономия: -10,39 грн
796,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
964,84
Экономия: -59,11 грн
905,73 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 45 мин
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
917,99
Экономия: -185,86 грн
732,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 25
Всего: упаковка (1)
779,85
Экономия: -29,13 грн
750,72 грн