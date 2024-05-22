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БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ 5011, унифицированный размер XS/S, люкс, №1 - Киев (169426) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Карела Чапека, 4
Всего: упаковка (1)
659,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 19
Всего: упаковка (1)
430,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (1)
971,89
Экономия: -90,29 грн
881,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (1)
991,35
Экономия: -112,46 грн
878,89 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (2)
987,11
Экономия: -142,63 грн
844,48 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (1)
725,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
Всего: упаковка (1)
659,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Всего: упаковка (1)
768,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
Всего: упаковка (1)
659,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
745,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, просп. Берестейский, 100-Ф
Всего: упаковка (1)
732,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
969,48
Экономия: -115,72 грн
853,76 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
Всего: упаковка (1)
725,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
725,03 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Святошинская, 39
Всего: упаковка (1)
430,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Одесская, 70-Б
Всего: упаковка (1)
981,73
Экономия: -76,00 грн
905,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Обухов, ул. Каштановая, 14
Всего: упаковка (1)
739,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Узин, ул. Богуна Ивана, 21-А
Всего: упаковка (1)
773,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
Всего: упаковка (1)
723,35 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 135
Всего: упаковка (1)
659,12 грн