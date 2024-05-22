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БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ 5011, унифицированный размер XS/S, люкс, №1 - Харьков (169426) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (1)
725,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
971,89
Экономия: -82,87 грн
889,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: упаковка (2)
725,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
Всего: упаковка (1)
698,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 18:00
Изюм, ул. Хмельницкая, 2/1
Всего: упаковка (1)
725,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 18:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (1)
725,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Шевченко, 17
Всего: упаковка (1)
659,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
752,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
972,73
Экономия: -91,13 грн
881,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
768,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (1)
965,03
Экономия: -83,43 грн
881,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
965,63
Экономия: -119,26 грн
846,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
866,27
Экономия: -108,09 грн
758,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
958,02
Экономия: -84,73 грн
873,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (1)
980,43
Экономия: -103,47 грн
876,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
991,24
Экономия: -93,83 грн
897,41 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:30
Миргород, ул. Гоголя, 98-А
Всего: упаковка (1)
738,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
984,19
Экономия: -152,67 грн
831,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (1)
965,35
Экономия: -122,69 грн
842,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
962,10
Экономия: -138,00 грн
824,10 грн