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БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ 5011, унифицированный размер XS/S, люкс, №1 - Днепр (Днепропетровск) (169426) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
987,90
Экономия: -156,38 грн
831,52 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
980,15
Экономия: -170,01 грн
810,14 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
824,24
Экономия: -65,98 грн
758,26 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
962,10
Экономия: -138,00 грн
824,10 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
991,24
Экономия: -93,83 грн
897,41 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
984,19
Экономия: -152,67 грн
831,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
956,03
Экономия: -124,54 грн
831,49 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 31
Всего: упаковка (1)
985,76
Экономия: -104,12 грн
881,64 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (1)
965,35
Экономия: -122,69 грн
842,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (1)
980,43
Экономия: -103,47 грн
876,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
958,02
Экономия: -84,73 грн
873,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
965,63
Экономия: -119,26 грн
846,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
866,27
Экономия: -108,09 грн
758,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
989,16
Экономия: -150,25 грн
838,91 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
830,38
Экономия: -74,47 грн
755,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (1)
965,03
Экономия: -83,43 грн
881,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (1)
978,67
Экономия: -81,29 грн
897,38 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (1)
844,42
Экономия: -107,28 грн
737,14 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
768,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
972,73
Экономия: -91,13 грн
881,60 грн