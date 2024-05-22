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БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ 5011, унифицированный размер XL/XXL, люкс, №1 - Львов (169425) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
659,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
725,03 грн
В других городах:
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
818,99
Экономия: -74,66 грн
744,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 45 мин
Меденичи, ул. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
876,99
Экономия: -132,66 грн
744,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 12
Всего: упаковка (1)
430,14 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 48/63
Всего: упаковка (1)
526,11 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 36
Всего: упаковка (2)
883,54
Экономия: -7,02 грн
876,52 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
892,85
Экономия: -6,96 грн
885,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Турка, пл. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
887,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 15 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
768,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 98
Всего: упаковка (1)
723,04 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сухомлинского, 6
Всего: упаковка (1)
806,08
Экономия: -7,48 грн
798,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 23
Всего: упаковка (1)
821,99
Экономия: -77,66 грн
744,33 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тысменица, ул. Галицкая, 2
Всего: упаковка (1)
877,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Збараж, ул. Сечевых Стрельцов, 1-Г
Всего: упаковка (1)
741,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 62
Всего: упаковка (1)
977,62
Экономия: -82,85 грн
894,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 40
Всего: упаковка (1)
725,03 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Липинского, 7
Всего: упаковка (1)
455,95 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
725,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, бульв. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
456,00 грн