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БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ 5011, унифицированный размер XL/XXL, люкс, №1 - Киев (169425) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
430,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 12
Всего: упаковка (1)
615,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (1)
430,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
Всего: упаковка (1)
460,45
Экономия: -67,03 грн
393,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
Всего: упаковка (2)
895,98
Экономия: -52,31 грн
843,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (2)
430,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Всего: упаковка (1)
768,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полярная, 8-А
Всего: упаковка (1)
430,14 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
698,67 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
882,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
755,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Махова Александра, 6-А
Всего: упаковка (1)
828,37
Экономия: -62,31 грн
766,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всего: упаковка (1)
848,54
Экономия: -98,25 грн
750,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 160
Всего: упаковка (1)
773,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
725,03 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Европейская, 24-А
Всего: упаковка (1)
430,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 17-А
Всего: упаковка (1)
819,74
Экономия: -69,44 грн
750,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Обухов, ул. Каштановая, 14
Всего: упаковка (1)
640,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
Всего: упаковка (1)
768,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (1)
959,83
Экономия: -57,81 грн
902,02 грн