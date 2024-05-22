БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ 5011, унифицированный размер XL/XXL, люкс, №1 - Харьков (169425) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 13 аптеках
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Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Аптека шар@
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Харьков, просп. Победы, 65-Г
Класна аптека
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Харьков, пер. Донецкий, 18
Класна аптека
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Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Астарта
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Класна аптека
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Харьков, ул. Дудинской, 1-А
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Харьков, просп. Гагарина, 178
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Харьков, ул. Павлова Академика, 120
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Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
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Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
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Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
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Харьков, просп. Героев Харькова, 295
В других городах:
Класна аптека
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Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Аптека низких цен
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Чугуев, ул. Музейная, 9
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Лозовая, м-н 2-й, 10
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Гвардейское, ул. Юбилейная, 11
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Решетиловка, ул. Шевченко Тараса, 3
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 59
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 20
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:30
Кобеляки, ул. Миллионная, 16/2
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Першотравенск, ул. Независимости, 3
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Семафорная, 26
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-В
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Козельщина, ул. Остроградского, 67