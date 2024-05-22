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БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ 5011, унифицированный размер XL/XXL, люкс, №1 - Харьков (169425) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
768,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
849,74
Экономия: -90,64 грн
759,10 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (1)
711,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (1)
783,00 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (1)
481,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
473,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (1)
473,00 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (1)
481,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (1)
783,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
Всего: упаковка (1)
783,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
473,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
Всего: упаковка (1)
783,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
711,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
978,34
Экономия: -83,42 грн
894,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Всего: упаковка (1)
768,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
Всего: упаковка (1)
768,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 18:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (1)
725,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Лозовая, м-н 2-й, 10
Всего: упаковка (1)
725,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
768,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 19:00
Гвардейское, ул. Юбилейная, 11
Всего: упаковка (1)
949,00
Экономия: -110,00 грн
839,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Решетиловка, ул. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (1)
456,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
979,02
Экономия: -91,72 грн
887,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
768,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
741,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 20
Всего: упаковка (1)
839,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Кобеляки, ул. Миллионная, 16/2
Всего: упаковка (2)
725,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Першотравенск, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
768,53 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Семафорная, 26
Всего: упаковка (1)
839,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-В
Всего: упаковка (1)
725,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
840,47
Экономия: -73,74 грн
766,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Козельщина, ул. Остроградского, 67
Всего: упаковка (1)
768,60 грн