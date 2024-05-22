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БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ 5011, унифицированный размер XL/XXL, люкс, №1 - Днепр (Днепропетровск) (169425) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
659,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
768,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
840,47
Экономия: -73,74 грн
766,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
985,11
Экономия: -149,87 грн
835,24 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Семафорная, 26
Всего: упаковка (1)
839,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
455,95 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 20
Всего: упаковка (1)
839,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
741,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 19:00
Гвардейское, ул. Юбилейная, 11
Всего: упаковка (1)
949,00
Экономия: -110,00 грн
839,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: упаковка (1)
698,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (1)
659,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
768,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
979,02
Экономия: -91,72 грн
887,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
839,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
790,57
Экономия: -27,47 грн
763,10 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
430,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Кобеляки, ул. Миллионная, 16/2
Всего: упаковка (2)
725,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Першотравенск, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
768,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Лозовая, м-н 2-й, 10
Всего: упаковка (1)
725,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Покровское, ул. Центральная, 18-А
Всего: упаковка (1)
725,03 грн