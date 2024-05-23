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БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ 5011, унифицированный размер M/L, люкс, №1 - Запорожье (169424) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
916,62
Экономия: -164,94 грн
751,68 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
875,56
Экономия: -74,07 грн
801,49 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 58 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
768,53 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
893,70
Экономия: -114,15 грн
779,55 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
768,53 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
827,82
Экономия: -71,91 грн
755,91 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
824,31
Экономия: -102,43 грн
721,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
919,01
Экономия: -135,13 грн
783,88 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
976,21
Экономия: -132,89 грн
843,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
925,60
Экономия: -171,39 грн
754,21 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
847,44
Экономия: -109,46 грн
737,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
870,84
Экономия: -114,91 грн
755,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
806,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 58 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
860,13
Экономия: -116,85 грн
743,28 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
895,47
Экономия: -119,29 грн
776,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
900,89
Экономия: -142,28 грн
758,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
919,10
Экономия: -121,12 грн
797,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
706,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
972,54
Экономия: -83,52 грн
889,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
883,32
Экономия: -81,83 грн
801,49 грн