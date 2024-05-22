К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Черкассы, ул. Гоголя, 274 Всего: упаковка (1) 829,99 Экономия: -125,51 грн 704,48 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 2/1-Б Всего: упаковка (1) 777,99 Экономия: -73,51 грн 704,48 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Нетишин, просп. Независимости, 11 Всего: упаковка (1) 831,99 Экономия: -127,51 грн 704,48 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется через 53 мин График работы Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42 Всего: упаковка (1) 790,99 Экономия: -86,51 грн 704,48 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется через 53 мин График работы Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 28 Всего: упаковка (1) 785,99 Экономия: -81,51 грн 704,48 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30 Всего: упаковка (1) 865,80 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется через 53 мин График работы Одесса, ул. Палия Семена, 98 Всего: упаковка (1) 865,80 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется через 53 мин График работы Лиманка, ж/м Радужный, 16/1 Всего: упаковка (1) 865,80 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется через 53 мин График работы Стрый, ул. Кравецкая, 2/4 Всего: упаковка (1) 837,99 Экономия: -133,51 грн 704,48 грн Забронировать

Ощад аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18 Всего: упаковка (1) 774,99 Экономия: -70,51 грн 704,48 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Барановка, ул. Звягельская, 15 Всего: упаковка (1) 704,48 грн