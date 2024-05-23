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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 2 (351) универсальный, №1 - Запорожье (110535) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
594,00
Экономия: -81,00 грн
513,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
594,00
Экономия: -81,00 грн
513,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
559,00
Экономия: -46,00 грн
513,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
631,00
Экономия: -118,00 грн
513,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (1)
801,26 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
594,00
Экономия: -81,00 грн
513,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
594,00
Экономия: -81,00 грн
513,00 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кушугум, перек. Центральная / Соборная, 196/28
Всего: упаковка (1)
631,00
Экономия: -118,00 грн
513,00 грн
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Закрыто Открывается через 59 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
Всего: упаковка (1)
681,00
Экономия: -89,00 грн
592,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
801,25 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (1)
681,00
Экономия: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (1)
806,19 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
Всего: упаковка (1)
681,00
Экономия: -89,00 грн
592,00 грн
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Закрыто Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
Всего: упаковка (1)
802,59 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (1)
681,00
Экономия: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
Всего: упаковка (1)
681,00
Экономия: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (1)
681,00
Экономия: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
Всего: упаковка (1)
801,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
801,19 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
Всего: упаковка (1)
681,00
Экономия: -89,00 грн
592,00 грн