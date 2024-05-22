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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 2 (351) универсальный, №1 - Киев (110535) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
799,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
810,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
809,94 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
508,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
Всего: упаковка (1)
808,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
807,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 11-А
Всего: упаковка (1)
801,87 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Героев Майдана, 1
Всего: упаковка (1)
804,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Героев Майдана, 9
Всего: упаковка (1)
810,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Козелец, ул. Сидорука Ф., 13-А
Всего: упаковка (1)
806,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Белая Церковь, ул. Ярмарочная, 8
Всего: упаковка (1)
808,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Яготин, ул. Вокзальная, 11
Всего: упаковка (1)
800,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (1)
806,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
Всего: упаковка (1)
803,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 47
Всего: упаковка (1)
803,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, пл. Житний Рынок, 1
Всего: упаковка (1)
800,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
808,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-А/1
Всего: упаковка (1)
808,58 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернобай, ул. Центральная, 222-А
Всего: упаковка (1)
804,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Героев Холодноярцев, 82
Всего: упаковка (1)
804,42 грн