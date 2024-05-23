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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 4 (351) универсальный, №1 - Запорожье (108905) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
805,08 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
810,29 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается через 59 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
Всего: упаковка (1)
669,00
Экономия: -77,00 грн
592,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
807,44 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 61
Всего: упаковка (1)
806,48 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (1)
801,68 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
Всего: упаковка (3)
806,69 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 3-й, 37
Всего: упаковка (1)
803,13 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (1)
808,71 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (1)
669,00
Экономия: -77,00 грн
592,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Близнюки, ул. Свободы, 10
Всего: упаковка (1)
804,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 59 мин
Краснопавловка, ул. Микрорайон, 1
Всего: упаковка (1)
809,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Белики, ул. Пристанционная, 1-В
Всего: упаковка (1)
799,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Шевченко, 107/2
Всего: упаковка (1)
808,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (2)
805,26 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 59 мин
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
809,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Киевская, 1/49
Всего: упаковка (1)
809,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 241-А
Всего: упаковка (1)
803,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (1)
805,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
806,35 грн