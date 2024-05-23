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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 4 (351) универсальный, №1 - Одесса (108905) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
805,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (2)
802,90 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
805,42 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 33-Е
Всего: упаковка (1)
800,57 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (1)
669,00
Экономия: -77,00 грн
592,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
Всего: упаковка (3)
806,69 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
809,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
Всего: упаковка (1)
669,00
Экономия: -77,00 грн
592,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тетиев, ул. Цветкова, 26-А
Всего: упаковка (2)
805,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
799,90 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
800,84 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
800,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 27
Всего: упаковка (1)
804,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (2)
808,51 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
809,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Киевская, 1/49
Всего: упаковка (1)
809,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (2)
805,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
805,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 61
Всего: упаковка (1)
806,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
810,29 грн