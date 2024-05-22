Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи противогрыжевыеБАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 4 (351) универсальный, №1 - Киев (108905) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
805,01 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Приречная, 21
Всего: упаковка (1)
804,29 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Героев Майдана, 1
Всего: упаковка (1)
802,32 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
799,90 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
Всего: упаковка (1)
801,97 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Тетиев, ул. Цветкова, 26-А
Всего: упаковка (2)
805,49 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Варва, ул. Шевченко Тараса, 81
Всего: упаковка (2)
806,67 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
800,35 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
768,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 27
Всего: упаковка (1)
804,22 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (2)
808,51 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Хорол, ул. Независимости, 76/8
Всего: упаковка (1)
809,51 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Ромны, бульв. Шевченко, 7/3
Всего: упаковка (1)
809,28 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Семеновка, ул. Независимости, 52-А
Всего: упаковка (1)
801,31 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
809,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Киевская, 1/49
Всего: упаковка (1)
809,10 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
809,94 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Решетиловка, ул. Покровская, 2/5
Всего: упаковка (1)
804,85 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Решетиловка, ул. Старокиевская, 8
Всего: упаковка (1)
801,86 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (2)
805,26 грн