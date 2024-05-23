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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 3 (351) универсальный, №1 - Запорожье (106352) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
640,00
Экономия: -73,00 грн
567,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
601,00
Экономия: -34,00 грн
567,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
801,45 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
640,00
Экономия: -73,00 грн
567,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (2)
640,00
Экономия: -73,00 грн
567,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2)
803,82 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кушугум, перек. Центральная / Соборная, 196/28
Всего: упаковка (1)
651,00
Экономия: -84,00 грн
567,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
640,00
Экономия: -68,00 грн
572,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
Всего: упаковка (1)
640,00
Экономия: -73,00 грн
567,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
Всего: упаковка (1)
640,00
Экономия: -73,00 грн
567,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
803,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (2)
803,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Всего: упаковка (1)
801,01 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (1)
601,00
Экономия: -34,00 грн
567,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (2)
806,57 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (1)
669,00
Экономия: -77,00 грн
592,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Днепровская, 464-Б
Всего: упаковка (1)
800,53 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
Всего: упаковка (1)
804,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
Всего: упаковка (1)
803,57 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
Всего: упаковка (1)
637,00
Экономия: -73,00 грн
564,00 грн