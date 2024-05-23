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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 3 (351) универсальный, №1 - Одесса (106352) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
799,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
808,13 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
803,48 грн
В других городах:
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 33-Е
Всего: упаковка (1)
800,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Побугское, ул. Первомайская, 16/3
Всего: упаковка (1)
809,01 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
Всего: упаковка (1)
637,00
Экономия: -73,00 грн
564,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
802,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (1)
637,00
Экономия: -73,00 грн
564,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
Всего: упаковка (1)
810,17 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
Всего: упаковка (1)
637,00
Экономия: -73,00 грн
564,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
Всего: упаковка (1)
803,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
Всего: упаковка (1)
804,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
806,81 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (1)
601,00
Экономия: -34,00 грн
567,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
Всего: упаковка (1)
640,00
Экономия: -73,00 грн
567,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
Всего: упаковка (1)
640,00
Экономия: -73,00 грн
567,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Горького Максима, 99-Б
Всего: упаковка (1)
799,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вороновица, ул. Козацкий шлях, 43
Всего: упаковка (1)
808,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тетиев, ул. Цветкова, 26-А
Всего: упаковка (1)
805,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (3)
805,19 грн