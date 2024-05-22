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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 3 (351) универсальный, №1 - Львов (106352) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Добромиль, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (1)
810,83 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
Всего: упаковка (1)
622,00
Экономия: -30,00 грн
592,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 22-Б
Всего: упаковка (1)
804,66 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 64-А
Всего: упаковка (1)
800,77 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
806,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Волынской дивизии, 1
Всего: упаковка (1)
805,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
802,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, перек. Киевская / Небесной сотни, 52/20
Всего: упаковка (2)
800,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вороновица, ул. Козацкий шлях, 43
Всего: упаковка (1)
808,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Горького Максима, 99-Б
Всего: упаковка (1)
799,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тетиев, ул. Цветкова, 26-А
Всего: упаковка (1)
805,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 64/2
Всего: упаковка (1)
804,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Леси Украинки, 25
Всего: упаковка (1)
807,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
802,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
800,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
807,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 11-А
Всего: упаковка (1)
799,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
799,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
806,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Героев Украины, 1
Всего: упаковка (1)
810,92 грн